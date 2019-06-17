وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان، أوردته قناة السومرية الإخبارية، أن "١٦ إرهابيا قتلوا داخل نفق في وادي الكصب بضربة جوية لطيران التحالف الدولي"، مضيفة أن العملية العسكرية تمت وفقا لمعلومات استخبارية لقيادة عمليات نينوى.
وكان قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي، قد أعلن في وقت سابق عن تدمير أوكار لتنظيم "داعش"، ضمن عملية تطهير صحراء "الجزيرة" بين محافظتي الأنبار ونينوي، بإشراف ومشاركة القادة الميدانيين للقيادتين، وبالاشتراك مع كافة قطعات الجيش والحشد العشائري والقوة الجوية وطيران الجيش، وقوات التحالف الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 16 إرهابيا بقصف للتحالف الدولي بمحافظة نينوى شمال العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.