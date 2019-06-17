عقيلة صالح: قمنا بتوجية نصيحه للمبعوث الأممي لتصحيح المسار

صرح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، خلال حواره مع صحيفة "الشرق الاوسط" عن إدارة العلاقة مع المبعوث الأممي غسان سلامة في البرلمان، قال" قمنا بتوجيه النصيحة له لتصحيح المسار، ومراعاة أن البرلمان الشرعي المنتخب من الشعب لم يمنح الثقة حتى الآن بحكومة الوفاق".

وبشأن تقرير المبعوث الأممي في مجلس الأمن" قال لدينا تساؤل بشأن عدم الإعلان صراحة عن اسم تركيا بشأن شحنات السلاح التي يتم إرسالها عبر البحر والدعم الذي تقدمه، وكذلك لماذا لم يتحدث عن الرواتب التي يدفعها السراج للميليشيات من المال العام الليبي؟ وأيضًا لماذا لم يتناول تأمين الجيش الوطني الليبي لحقول النفط بينما يتم إيداع دخل النفط في البنك المركزي لدفع رواتب للميليشيات والمرتزقة؟.

وحول معركة طرابلس، قال صالح" إن مدينة طرابلس مكتظة بالسكان، والحرب على الإرهاب ليست نظامية أو حتى حرب شوارع، وإنما تجري داخل المساكن، وفي الشقق والفيلات، وبالتالي الجيش لديه خطة محكمة للتحرك حفاظًا على أرواح المدنيين، ومن هنا فالتأني أمر مطلوب كما حدث في درنة، ومناطق أخرى".

