عون: مصممون على الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن بلاده مصممة على المضي قدما في المحافظة على الأمن والاستقرار الذي تحقق بعد الانتصار على الإرهاب، حتى يبقى لبنان "قبلة أنظار مواطنيه في الداخل كما في دول الاغتراب".

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الاثنين، وفدا من اتحاد الأندية اللبنانية السورية الأمريكية يضم مجموعة من الأشخاص المتحدرين من أصل لبناني ويقومون بزيارة لبنان للتعرف عليه.

وقال عون: "لبنان يتمتع اليوم بعدما تمكن من دحر الإرهاب في الشمال وعلى الحدود الشرقية، باستتباب الأمن بشكل أفضل مما تتمتع به العديد من الدول، ونحن مصممون على الحفاظ على الأمن والاستقرار".

وأشار إلى أن لبنان جاهز لمنح جنسيته لكل من يرغب في استعادتها من أبنائه ذوي الأصول اللبنانية "لكي تبقى شاهدة أمام أبنائهم وأحفادهم على جذورهم"، مشددا على أن لبنان في حاجة لدعم أبنائه في دول الاغتراب ليتمكن من مواجهة الظروف والتحديات التي يمر بها على مختلف الأصعدة.

