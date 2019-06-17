وزارة الهجرة العراقية: عودة 1072 نازحا إلى مناطقهم فى الأنبار

وقال مدير فرع الوزارة بمحافظة الأنبار مصطفى حامد سرحان - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الاثنين - : "إنه تم إعادة 1072 نازحاً من مخيمات النزوح فى عامرية الفلوجة والمدينة السياحية وبزيبز إلى مناطق سكناهم الأصلية فى قضائى القائم والكرمة ومناطق أخرى، وذلك من خلال التنسيق المباشر من قبل كادر فرع الوزارة فى محافظة الأنبار مع وزارة النقل والمحافظة وقيادة عمليات الأنبار".
وأضاف سرحان: "أن عدد العائدين من مخيمات المدينة السياحية بلغ 623 عائداً، ومن مخيمات بزيبز 367 عائداً، بينما بلغ عدد العائدين من مخيمات عامرية الفلوجة 82 عائدًا".
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