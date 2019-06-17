أوغندا ورواندا تسعيان لتخفيف حدة التوتر على حدودهما

أكدت أوغندا أن مسئولين أوغنديين وروانديين يجرون مباحثات دبلوماسية من أجل التخفيف من حدة التوتر على الحدود بين البلدين، وذلك فى أعقاب الحادث الذى وقع مؤخرا وقام خلاله أحد الجنود الروانديين بقتل شخصين بالرصاص على الجانب الأوغندى من الحدود.

وأوضح السفير باتريك ماجويا السكرتير الدائم بوزارة الشئون الخارجية الأوغندية قائلا إن حكومتى البلدين تواصلان إجراء محادثات دبلوماسية من أجل تجنب تصاعد الموقف، وقال "إننا نتواصل معهم بالسبل الدبوماسية، ولذلك فإننا كتبنا لهم رسالة احتجاج بشأن ذلك الحادث، ولانعتقد أن الحادث يمكن أن يتصاعد، ولذلك فإننا سعينا من أجل التوصل لحل سلمي".

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين البلدين كان قد أصابها الفتور فى أعقاب تبادلهما اتهامات بدعم المتمردين فى كل منهما، ووصل الأمر لدرجة قيام رواندا بإغلاق حدودها مع أوغندا خلال شهر فبراير الماضى.

