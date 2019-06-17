وأوضح السفير باتريك ماجويا السكرتير الدائم بوزارة الشئون الخارجية الأوغندية قائلا إن حكومتى البلدين تواصلان إجراء محادثات دبلوماسية من أجل تجنب تصاعد الموقف، وقال "إننا نتواصل معهم بالسبل الدبوماسية، ولذلك فإننا كتبنا لهم رسالة احتجاج بشأن ذلك الحادث، ولانعتقد أن الحادث يمكن أن يتصاعد، ولذلك فإننا سعينا من أجل التوصل لحل سلمي".
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين البلدين كان قد أصابها الفتور فى أعقاب تبادلهما اتهامات بدعم المتمردين فى كل منهما، ووصل الأمر لدرجة قيام رواندا بإغلاق حدودها مع أوغندا خلال شهر فبراير الماضى.
كانت هذه تفاصيل خبر أوغندا ورواندا تسعيان لتخفيف حدة التوتر على حدودهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.