فلسطين تُدين تصريحات بشأن حق الاحتلال في ضم أجزاء من الضفة

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، تصريحات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط جيسون غرينبلات بشأن حق الاحتلال في ضم أجزاء من الضفة واعتبرتها دعوة للاستسلام.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن "حالة من الانصهار والتبني المطلق لرواية الاحتلال واليمين الإسرائيلي الحاكم وأطماعه الاستعمارية يبديها بلا خجل أو دبلوماسية فريق ترامب، في عداءٍ مكشوف وعلني للحقوق الفلسطينية والعربية".

وأضافت وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنه "في الوقت الذي كان فيه السفير الأمريكي لدى تل أبيب ديفيد فريدمان يحتفل مع نتانياهو بتدشين مستوطنة ترامب في الجولان، كان غرينبلات في مؤتمر لصحيفة جروزاليم بوست يتبنى تصريح فريدمان بشأن ما ادعاه عن حق إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، معلناً إعجابه بنص ومضمون التصريح ودعمه له، في اعتراف صريح بدعم إدارة ترامب لفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة".

وأدانت الوزارة تصريحات ووعود فريدمان وغرينبلات لليمين الإسرائيلي، واعتبرتها رسالة واضحة المعالم لجميع الأطراف وتأكيداً أمريكياً رسمياً بأن "إدارة ترامب حسمت الشق السياسي مما تُسمى صفقة القرن لصالح الاحتلال بالكامل، ولم تبقِ قضية سياسية يمكن التفاوض عليها بعد أن حسمت بقرارات ترامب وتوجهاته مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية الكبرى لصالح إسرائيل وبالقوة ومن جانب واحد".

وأكدت أن "تغول الإدارة الأمريكية الحالية على الشعب الفلسطيني يعكس عمق أزمتها الشرق أوسطية وعمق أزمات الاحتلال"، مشددة على أن "الشعب باقٍ في أرض وطنه متمسكاً بحقوقه وكما أنه قادر على إسقاط المشروع الأمريكي الإسرائيلي الاستعماري".