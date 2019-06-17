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محمد بن راشد يصد قراراً بتعديل الرسوم القضائية في دبي

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أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الإثنين، القانون رقم (2) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم إمارة دبي.

ووفقاً للحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر تويتر، نص القانون الجديد الذي أصدره حاكم دبي في المادة الأولى منه على استبدال نصوص المواد (8) و(14) و(35) من القانون الأصلي، بنصوص أخرى تتعلق بعدم الخضوع للرسوم، والدعوى المقدرة القيمة، إضافة إلى الرسوم النسبيّة على التنفيذ.

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