باسيل قبيل لقائه الحريري: اللقاء طبيعي وهناك من حاول افتعال مشكلة ولكنه لم يتمكن

شدد وزير الخارجية ​جبران باسيل​، في تصريح قبيل لقائه رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، على أن "اللقاء مع الحريري طبيعي وعادي وهناك من حاول افتعال مشكلة ولكنه لم يتمكن"، مشيرا الى أن "اللقاء متفق عليه من قبل".

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