روحاني: لم يعد هناك الكثير من الوقت أمام الأوروبيين للحفاظ على الاتفاق النووي

أعلن الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ أنه "لم يعد هناك الكثير من الوقت أمام الأوروبيين للحفاظ على ​الاتفاق النووي​"، مشددا على أن "انهيار الاتفاق النووي ليس في صالح المنطقة".

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