شهيب وابو فاعور نقلا رسالة الى عون من جنبلاط تناولت التطورات السياسية

نقل الوزيران ​أكرم شهيب​ و​وائل ابو فاعور​ رسالة الى ​الرئيس ميشال عون​ من رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ تناولت التطورات السياسية الاخيرة ومواضيع عامة.

واستقبل الرئيس عون سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه وعرض معه العلاقات اللبنانية-الفرنسية والتعاون بين البلدين ومرحلة ما بعد مؤتمر "سيدر" الذي خصص لدعم الاقتصاد اللبناني، ومؤتمر "روما 2" الذي تناول دعم المؤسسات العسكرية والامنية اللبنانية.

كما التقى الرئيس عون الرئيس العام للرهبانية المارونية اللبنانية الاباتي نعمة الله الهاشم ورئيس دير مار مارون عنايا الاباتي طنوس نعمة ومدير مكتبة جامعة الروح القدس الكسليك الاب جوزف مكرزل وتسلم منهم دعوة للمشاركة في الذبيحة الالهية التي ستقام يوم الاحد في 21 تموز المقبل بمناسبة عيد القديس شربل الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في دير مار مارون عنايا، ويترأسها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. كما تم في اللقاء عرض شؤون وطنية وروحية عامة.

والتقى الرئيس عون المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم وعرض معه عمل النيابة العامة المالية.