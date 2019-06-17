العبسي ترأس جلسات سينودس كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك

ترأس بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيبن الكاثوليك ​يوسف العبسي​ جلسات سينودس كنيسة ​الروم الملكيين الكاثوليك​ التي بدأت اعمالها صباح اليوم، وتنتهي يوم الجمعة في 21 الحالي، في المقر الصيفي في عين تراز.

يشارك في أعمال ​السينودس​ مطارنة من بلاد المنطقة ومن دول الانتشار ليعالج قضايا كنسية على رأسها تنظيم عمل لجان السينودس، وإقرار الأنظمة الداخلية الجديدة لهذه اللجان والسهر على حماية القاصرين في المؤسسات التي تشرف عليها الكنيسة، ووضع أنظمة حديثة تتوافق ومتطلبات المرحلة الحالية، مناقشة وثيقة الأخوة الإنسانية التي أصدرها قداسة ​البابا فرنسيس​ مع الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب في دولة أبو ظبي.

ويعالج السينودس قضايا تهم الأبرشيات وتطوير الخدم الروحية والاجتماعية فيها.