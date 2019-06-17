انطلاق اسطول من مرفأ مرسيليا دعما لطاولة يوحنا الرحيم

انطلق اليوم من مرفأ مارسيليا في فرنسا اسطول مؤلف من اكثر من ٣٠ قارباً شراعياً في مسار بعنوان La Route Du liban دعماً لـ "طاولة يوحنا الرحيم" التابع لأبرشية ​الفرزل​ وزحلة و​البقاع​ للروم الملكيين الكاثوليك والذي افتتح في 20 كانون الأول 2015 تزامناً مع اعلان ​البابا​ سنة الرحمة الإلهية، ويقدم يومياً ومجاناً اكثر من 400 وجبة طعام ساخنة، للعائلات الفقيرة والمحتاجة في زحلة والبقاع.

وتأتي هذه الرحلة نتيجة التواصل المباشر بين ​المطران عصام يوحنا درويش​ والسيد جان ماري فيدال الذي سيكون في مقدمة الواصلين الى ​مدينة جونية​ في 10 تموز المقبل، حيث سيقام استقبال كبير يشارك فيه الى جانب المطران درويش عدد كبير من المسؤولين والشخصيات السياسية والإجتماعية اللبنانية.