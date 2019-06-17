خليل: تم صرف كل مستحقات الجمعيات ومؤسسات المعوقين المحالة الى المالية

أعلن وزير المال ​علي حسن خليل​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنّه "تم صرف كل مستحقات الجمعيات ومؤسسات المعوقين المحالة الى ​وزارة المالية​".

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