أبو الحسن: فلتحصر تراخيص السلاح والزجاج الداكن بفئات محددة

أكّد عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "إلتزاماً بموقفنا السابق والرافض لتشريع ​رخص السلاح​ والزجاج الداكن وقناعةً منا بأن هذا الأمر هو تشريع للتشبيح والإعتداء على كرامات الناس، لقد أسقطنا مع زملائنا المادة ٦١ و ٦٢ من مشروع ​الموازنة​، فلتحصر التراخيص بفئات محددة وفق دراسة دقيقة تصدر عن ​وزارة الداخلية​".

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