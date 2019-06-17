إنتخاب رئيس ونائب رئيس لمجالس بلدية في عكار

أكّد رئيس ​بلدية الشيخ محمد​ السابق طلال الخوري، خلال انتخاب رئيس ونائب رئيس لعدد من المجالس البلدية المنتخبة، باشراف محافظ عكار المحامي ​عماد اللبكي​، في مكتبه في ​سراي حلبا​ الحكومي، أن "الكلمة التي نعطيها وننطق بها تلزمنا أكثر من القانون وتعودنا أن نحترم كلمتنا ووعودنا وإيمانًا منا بأن العمل البلدي هو استمرارية، واحترامًا للاتفاق الذي تم بيننا كلائحة، لذلك فقد قدمت استقالتي كرئيس لبلدية الشيخ محمد على أن نكمل المسيرة معًا برئاسة الخلف المهندس اسبر حافض وفقه ووفقنا الله، تاركين وراءنا عددًا كبيرًا من الإنجازات والمشاريع المهمة التي جعلت بلدتنا الحبيبة من البلدات النموذجية والمتقدمة على جميع الصعد، وكذلك مخططين لمشاريع محلية ومشاريع أخرى بالتعاون مع الوزارات المختصة والمؤسسات العامة، ونأمل أن نستطيع انجازها خلال السنوات المقبلة".

وكانت نتائج ​الانتخابات​ قد أتت على الشكل التالي:

- نعمة الله جرجس وهبي رئيسًا لبلدية الزواريب وعدنان مخايل مطر نائبًا للرئيس،

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- حسام خضر ابراهيم رئيسًا ل​بلدية تاشع​ ويوسف سليم يونس نائبًا للرئيس،

- نصرالله ابراهيم معيط رئيسًا لبلدية ايلات و​محمد محمود​ عبدالله نائبًا للرئيس،

- المهندس إسبر خليل حافض رئيسًا لبلدية الشيخ محمد خلفًا للرئيس السابق طلال خوري.