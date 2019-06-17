مصطفى حسين عرض مع جبق مشاريع وزارة الصحة لمنطقة عكار

زار رئيس الحركة الشعبية ال​لبنان​ية النائب ​مصطفى حسين​ وزير ​الصحة​ ​جميل جبق​، وشكل اللقاء مناسبة لإستعراض عمل الوزارة في لبنان ككل ومشاريعها لعكار بشكل خاص، خصوصاً ان جبق كان زار عكار بعيد إستلامه الوزارة وإذ شكر حسين لوزير الصحة جهوده، ناقش معه ملفات ​القطاع الصحي​ في عكار ومطلب أهلها، وتلقى وعوداً ايجابية في شأنها.

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