النشرة: اقفال محل يديره شاب سوري في عربصاليم لمخالفته قانون العمل

افاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ عن "اقفال محل تنجيد بالشمع الاحمر في بلدة ​عربصاليم​ يديره شاب سوري لمخالفته ​قانون العمل​ اللبناني".

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