كنعان: رفع ترخيص المقالع والكسارات من 5 مليون ليرة الى 50 مليون

أعلن رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​إبراهيم كنعان​ أنه "نظرا للرسوم التي زادت بسنبة 40 بالمئة والتي ستؤثر على الطيران ذهبنا الى إعفاء ​الضرائب​ على شركة "طيران الشرق الاوسط" 10 في المئة كل عام على مدى خمس سنوات من تاريخ إقرار الموازنة لتصبح صفر في المئة بعد خمس سنوات"، مشيرا الى أنه "تم عرض إقتراحات عديدة لكل الشركات والمؤسسات المختلطة للإطلاع على حساباتها، ولكن "​طيران الشرق الأوسط​" شركة خاصة ولكن المساهم الاكبرفيها هو ​مصرف لبنان​، أي أموال عمومية من هذا المنطق الاقتراحات ذهبت باتجاه ليس فقط الشركة الوطنية ولكن كل الشكرات والمؤسسات من ​مرفأ بيروت​ الذي يدار بهيئة الى الكثير من الأماكن غير الخاضعة للرقابة، ليكون هناك اطلاع على ​الوضع المالي​ والمتابعة".

وأكد كنعان في مؤتمر صحافي من ​مجلس النواب​ أن "الحضور الكثيف حوّل النقاشات الى اكثر من نقاشات لجنة والمباحثات هامة ومفيدة والاقتراحات عملية"، لافتا الى أنه "جرى التصويت على اسقاط المادتين 61 و62 المتعلقتين بالرسوم على الزجاج الداكن و​رخص السلاح​ منعاً لتعميم المسألة وتشريع ما لا يجب تشريعه".

وأوضح أن "الإشكالية التي طرحها النواب حول موضوع "الفوميه" هي أن المواكب الأمنية والسياسيون معفيون من الرسم، وبالتالي على من نضع الرسم؟ فالذين يأخذون الرخصة، هم يأتون بها من قبل السياسيين"، مشددا على أن "موضوع الفومية لا يجب أن يكون موجودا إلا لظرف أمني أو طبي أما تعميمه وفتحه ولو مقابل رسم فهو تشريع لأمور لا نريد تشريعها".

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وبين كنعان أن "السبب الثاني دستوري، فعندما نعطي صلاحية ل​وزارة الدفاع​ أو الداخلية فنحن بذلك نكون ننقل صلاحية الرسم من مجلس النواب الى السلطة التنفيذية والتالي مخالفة ​الدستور​"، مضيفا: "أما المادة 63 تتعلق التي تتعلق بفرض رسم 2 في المئة على استيراد البضائع، تم تعليق البحث بها الى جلسة بعد الظهر ليكون وزير الإقتصاد حاضرا. وهذه المادة خلفيتها حسب ​وزارة الإقتصاد​ حماية ​الصناعة​ الوطنية وتأمين موارد تصل الى 500 مليار".

ولفت الى أنه "بالنسبة الى المواد الأخرى ومنها رفع رسوم معينة منها رسوم السفر والمغادرة، الرسم كان لغير البنانيين على الحدود البرية وتمت زيادته من 5 آلاف الى 10 آلاف لغير البنانيين، لأن المغادرين على ​الحدود اللبنانية السورية​ كبيرة"، مشيرا الى أنه "بما يخص ​المقالع والكسارات​، هناك 1200 مقلع، والهدر الذي قدر هو 3 مليار ​دولار​، وأغلبية هذه المقالع والكسارات تعمل دون ترخيص"، معلنا أن "المادة 65 تم اقرارها وهي مسح ميداني للجيش بالتعاون مع البلديات وتنظم آلياته المادة 65 وهي أقرت وتم رفع رسم ترخيص المقلع من 5 الى 50 مليون ليرة".

وأَضاف: " الغينا الاعفاء في المادة 69 لليخوت والمراكب الفخمة"، مشيرا الى "أننا دراسة الفصل الثالث من الموازنة، وسنبدأ بدراسة الفصل الرابع أي من المادة 70 الى 99 في جلسة بعد الظهر ومن ثم سنعالج المواد ​المعلقة​ للبت بها والدخول الى اعتمادات الوزارات والإدارات"، لافتا الى أنه " اذا سارت الأمور كما يجب نبدأ الاربعاء بالاعتمادات للوزارات والادارات والمؤسسات حيث سندخل في تخفيض لما وصفه النواب ب​المحميات​".