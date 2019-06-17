افاد مراسل "النشرة" في ​البقاع​ بأن "دورية تابعة للمديرية العامة لأمن الدولة اوقفت في بلدة ​مجدل عنجر​ المدعو (خ. ي.) وضبطت معه كمية كبيرة من الدخان والتنباك المهرب إضافة إلى مسدس حربي غير مرخص، وقد تم تسليم الدخان المهرب إلى إدارة حصر ​التبغ​ والتنباك، وايداعه المحضر مختوما".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: توقيف شخص بمجدل عنجر لتهريبه كمية كبيرة من الدخان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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