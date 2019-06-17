النشرة: انفجار عبوة ناسفة بالقرب من مقر الامن للوحدات الكردية

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ عن "​انفجار​ ​عبوة ناسفة​ بالقرب من مقر ​الامن الداخلي​ للوحدات الكردية " الاساييش" في ​مدينة القامشلي​ في اقصى شمال شرق سوريا عند الحدود التركية ما اسفر عن اصابة عدد من الاشخاص بينهم ثلاث سيدات وعدد من المارة".

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