شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون: دعم الرئيس السيسي للرياضة المصرية بلا حدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على أن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى استاد القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية‌ وزيارته السابقه للمنتخب المصرى ومتابعته لتفاصيل بطوله الأمم الأفريقيه، هو دليل كبير على أن الرئيس السيسى يدعم وبلا حدود الرياضة المصرية ويهدف من خلالها للتأكيد على الريادة المصرية فى أفريقيا.

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وقال "حسين" فى بيان له أصدره اليوم، أن أكبر دليل على ذلك ما شاهده الوفد البرلمانى المصرى الذى تفقد كافة الاستادات التى سوف تشهد مباريات كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا على أنه هذه الإنجازات الكبرى وغير المسبوقة فى تاريخ الرياضة المصرية تؤكد للرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية أن مصر بقيادة الرئيس السيسى قادرة على أن تفعل المستحيل فى مجال إنجاز المشروعات القومية الكبرى موجها التحية والتقدير والاحترام لكل يد مصرية شريفة ساهمت فى تغيير وإنجاز هذه المشروعات الرياضية فى فترة لم تتعد الـ6 أشهر مع العلم أنها كانت تحتاج إلى سنوات طويلة.

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وأشاد النائب محمود حسين بالإنجازات الكبيرة والصورة المشرفة لجميع التجهيزات الخاصة باستاد القاهرة الذى سيشهد فعاليات حفلى افتتاح وختام كأس الأمم الأفريقية، فضلًا عن استضافته لعدد من المباريات على مدار البطولة مؤكدا أن أعمال التطوير والتحديث ورفع الكفاءة التى تم تنفيذها فى مجمع إستاد القاهرة، والتى شملت كافة مكوناته من منشآت وتجهيزات وخدمات فضلا عن الطرق المحيطة به تؤكد قدرة الدولة المصرية على إنجاز مثل هذه المشروعات الكبيرة بمهنية ومواصفات عالمية.

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ومن جانبه، أكد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن أن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستاد القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية‌ هو دليل واضح على الاهتمام الكبير من الرئيس السيسى على المتابعة الدقيقة ومن على أرض الواقع لهذه البطولة الأفريقية الكبرى وحتى تخرج بصورة تبهر العالم كله.

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وقال "أبو جاد" فى بيان له أصدره اليوم، أن الرياضة المصرية محظوظة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشددًا على أن أكبر دليل على ذلك ما شاهده كل المصريين عبر وسائل الاعلام من إنجازات كبرى وغير مسبوقة فى جميع الاستادات التى سوف تشهد مباريات كأس الأمم الأفريقية مؤكدا انه هذه الإنجازات الكبرى وغير المسبوقة فى تاريخ الرياضة المصرية تم إنجازها فى فترة لم تتعد ال 6 أشهر فقط وبمواصفات عالمية.

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وأضاف النائب حسين أبو جاد، أن الكبيرة والصورة المشرفة لجميع التجهيزات الخاصة باستاد القاهرة الذى سيشهد فعاليات حفلى افتتاح وختام كأس الأمم الأفريقية فضلًا عن استضافته لعدد من المباريات على مدار البطولة، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير والتحديث ورفع الكفاءة التى تم تنفيذها فى مجمع إستاد القاهرة والتى شملت كافة مكوناته من منشآت وتجهيزات وخدمات فضلا عن الطرق المحيطة به تؤكد أننا أمام استاد جديد خاصة أن صورة استاد القاهرة قد تغيرت تماما سواء داخل الاستاذ أو خارجه.