شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"إسكان البرلمان": تقسيط مخالفات البناء يشجع المواطنين على التصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تقسيط قيمة التصالح فى مخالفات البناء من شأنه التخفيف عن كاهل المواطنين وفى نفس الوقت أن يكون القانون قابل للتطبيق على أرض الواقع.

وأشار محمود، إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون من المتوقع أن تصدر خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك أكثر من نظام لتقسيط قيمة المخالفة بما يتناسب مع المواطنين والشرائح المختلفة فى مختلف المحافظات، لافتا إلى أن فلسفة القانون القضاء على تراكمات ظلت لسنوات طويلة ولهذا لابد أن يكون واقعى ويخاطب كافة الفئات.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون من شأنه يقضى على مشاكل ما يقرب من نصف الثروة العقارية فى مصر، وأن الهدف منه القضاء على البناء المخالف ووقف النمو العشوائى، ولهذا كان لزاما أن يكون جاذبا للمواطنين لتحقيق الهدف المراد منه.