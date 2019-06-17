شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تعانى.. ركود حاد فى الاقتصاد وتراجع كبير بمبيعات السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب التركى جان تيومان، أن السياسات الاقتصادية للحزب الحاكم "العدالة والتنمية"، فشلت فى تعديل مسار الاقتصاد التركى، وألحقت الضرر به مؤخرا، فى ظل الارتفاع الكبير فى نسبة الفوائد البنكية.

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وأضاف تيومان فى مقال له نشرته جريدة أحوال التركية، أن سياسات حزب العدالة والتنمية أدت إلى ركود فى الاقتصاد كما أدت إلى انغلاق فى سوق الائتمان، فى حين أن الزيادة الإسمية فى القروض المصرفية فى العام الماضى وصلت إلى مستوى صفر، ويستمر الانكماش، ونتيجة لذلك، أصبح من المؤكد من الآن أننا سنشاهد من جديد تراجعا فى الأنشطة الاقتصادية إلى أدنى المستويات.

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وأشار تيومان، إلى أن الاقتصاد التركى تقلص فى الربع الأول من العام الماضى بنسبة 3%، وفي الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام تقلص بنسبة 2.6%، وأصبح من المحقق أن الانكماش سيستمر فى الربع الثانى أيضًا، وصار الجميع يعلمون أن أهداف النمو لهذا العام لن تتحقق، لافتا إلى أن وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، وهى المؤسسة الغربية الوحيدة التى تصنف الدولة التركية بشكل رسمى، أعلنت أن الاقتصاد التركى سينكمش بنسبة 1.1% هذا العامَ، وأنها لا تتوقع نموًا فى الاقتصاد حتى عام 2021.

وسلط تيومان الضوء على مبيعات السيارات، التى تعد من أفضل المؤشرات على كيفية تقلص إيرادات الضرائب، بالتوازى مع الانكماش الاقتصادى؛ مؤكدا أنها انخفضت فى تركيا بنسبة 49.6% فى مايو مقارنة بالعام الماضى، علما بأن نسبة مبيعات السيارات فى العام الماضى، كانت قد انخفضت بنسبة 15% مقارنة بالعام الذى سبقه.

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