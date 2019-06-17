شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى بإضافة قسيمة استبدال 1000 يورو للعرب والأجانب المقيمين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب موجه إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وذلك بإضافة بند إلى بنود القرار الوزارى الخاص بشان تنظيم إقامة الأجانب في مصر ،وكذلك تجديد الإقامة للأجانب والأخوة العرب المقيمون داخل أراضى جمهورية مصر العربية لغير غرض السياحة وذلك من خلال إرفاق أصل قسيمة إستبدال عملات أجنبية بما يوازى ( 1000 يورو) أو بأية عملة أجنبية من أحد البنوك المصرية العاملة داخل جمهورية مصر العربية سنويا ، لجميع أنواع الإقامة سواء خاصة او عادية او خماسية او ثلاثية او مؤقتة لغير غرض السياحة.
وأضاف أبو العلا، فى الاقتراح الذى تقدم به اليوم الإثنين يستهدف من خلال تلك المقترح المُقدم إضافة رصيد من العملات الأجنبية للبنوك المصرية العاملة داخل جمهورية مصر العربية ولضمان تغيير العملة الأجنبية من تلك العملات داخل القطاع المصرفى المصرى تقدر بالمليارات من هذه العملات.
وأشار أبو العلا فى مقترحه أنه حيث يقيم بمصر أجانب من جنسيات ودول مختلفة بالإضافة إلى عدد من الإخوة العرب والأفارقة المقيمين بغرض الدراسة وتكون الإقامة لاهاليهم ايضا فضلا عن إعداد كبيرة من جنسيات مختلفة بغرض العمل و تمنح الإقامة لذويهم وذلك من خلال قيام المقيم الأجنبى بإرفاق قسيمة إستبدال العملات الأجنبية بما يوازى مبلغ (1000 يورو) سنوياً خلال مدة إقامته داخل جمهورية مصر العربية بما يُستفاد منه إمكانية تجزئة هذا المبلغ خلال مدة السنة المشترطة بموجب هذا الاقتراح.
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