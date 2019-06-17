شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و 654 مليون جنيه حصيلة الضرائب على البيرة والخمور بالموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت جُملة الحصيلة المُتوقعة للضريبة على منتجات البيرة غير الكحولية محلية الصنع، والمشروبات الكحولية والخمور والنبيذ المستوردة ومحلية الصنع أيضا بموازنة العام المالى الجديد مليار و654 مليون جنيه، مقابل مليار و28 مليون جنيه بموازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 626 مليون جنيه، بمعدل نمو بلغ نحو 60%.

وبلغت تقديرات حصيلة الضريبة على القيمة المضافة على الجعة (البيرة) غير الكحولية المحلية بالموازنة الجديدة مليار و300 مليون جنيه، مقابل 881 مليون جنيه حصيلة ضريبية لموازنة العام المالى الجارى 2018/2019، بزيادة قدرها 419 مليون جنيه.

وقُدرت حصيلة الضريبة على القيمة المُضافة على الخمور والكحوليات المُصنعة محليا والتى تضم (كحول إيثيلى نقى غير محول، كحول مُحول، نبيذ عنب طازج وعصير عنب، مشروبات روحية وكحولية محلاة ومُعطرة وأخرى) 349 مليون جنيه، مقابل 146 مليون جنيه بموازنة العام الجارى 2018/2019، بزيادة قدرها 203 مليون جنيه.

فيما بلغت تقديرات الحصيلة الضريبة المتوقعة على القيمة المُضافة على الخمور والكحوليات المُستوردة والتى تضم (كحول إيثيلى نقى غير محول، كحول مُحول، نبيذ عنب طازج وعصير عنب، مشروبات روحية وكحولية محلاة ومُعطرة وأخرى) 5 ملايين جنيه مقابل مليون جنيه فى موازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 4 ملايين جنيه.