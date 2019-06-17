طارق عامر: تلقينا عروضًا جديدة لشراء المصرف المتحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري ومصطفي عيد:

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي إن المركزي تلقى عروضًا جديدة من مؤسسات أجنبية لشراء المصرف المتحد.

وأضاف في تصريحات على هامش مؤتمر سيملس شمال أفريقيا اليوم الاثنين أنه يتم حاليا دراسة العروض للبت فيها إلى جانب العرض المقدم من صندوق الاستثمار الأمريكي.

وقال عامر إن المركزي لايزال في انتظار مزيدًا من العروض للاستقرار على بيع المصرف المتحد.

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وأوضح أن صندوق الاستثمار الأمريكي الذي تقدم لشراء المصرف المتحد لم يتم إقرار شيئا فيه حتى الآن.

ويمتلك البنك المركزي نحو 99.9% من أسهم بنك المصرف المتحد، وهو الكيان الذي تم إنشاؤه في عام 2006 ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي، وتقليص عدد البنوك في مصر من 69 بنكًا إلى 39 فقط، والعمل على تقوية مراكزها المالية.

والمصرف المتحد هو كيان ناتج عن اندماج 3 بنوك في عام 2006 لم تستطع الصمود مع قوانين الإصلاح المصرفي في تلك الفترة وكانت مهددة بالإفلاس، حيث تدخل البنك المركزي آنذاك لدمج هذه البنوك حفاظا على أموال المودعين.