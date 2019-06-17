محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
شهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، 8 حالات إغماء في لجان بشبرا الخيمة، والخانكة، والخصوص، وبنها، وتدخل رجال الإسعاف والفرق الطبية المتواجدة في محيط اللجان لإفاقتهم وتقديم الرعاية الصحية لهم.
فيما امتنع طالب عن كتابة اسمه على ورقة الامتحان بلجنة مدرسة الخانكة الثانوية بنين، وحاول المراقبين إقناعه بكتابة اسمه، فيما تأخر طالب بشبرا الخيمة عن دخول الامتحان وجري منعه من الدخول.
من جانبه قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه يتابع لحظة بلحظة سير عملية الامتحانات بالثانوية العامة، من خلال التواصل الدائم مع كافة غرف العمليات الفرعية المتواجدة داخل 89 لجنة على مستوى المحافظة بإجمالي 42 ألفًا و642 طالبا وطالبة.
كانت هذه تفاصيل خبر طالب يرفض كتابة اسمه ومنع آخر من دخول امتحان الثانوية العامة في القليوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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