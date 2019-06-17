بينهم 5 طالبات.. 6 حالات إغماء في امتحانات الثانوية العامة اليوم بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

وأصيب 6 طلاب ثانوية عامة في لجان امتحانات مختلفة في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، بالإغماء أثناء سير امتحانات مادة الأحياء، بينهم 5 طالبات وطالب واحد فقط.

وجرى رصد حالتي إغماء في لجنتين بمطوبس، وحالتين بلجنتين في دسوق، وحالة واحدة في لجنة بقرية أبو غنيمة التابعة لمركز سيدي سالم، وحالة أخرى بلجنة في مدينة بلطيم.

وتعامل مرفق الإسعاف مع الحالات المصابة وجرى نقل الحالات التي تستلزم الرعاية الطبية إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.