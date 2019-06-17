​"برلماني" يشيد بمتابعة السيسي لتفعيل صندوق تكريم شهداء وضحايا الإرهاب وأسرهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أشاد الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، بالقضايا التي تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع اللواء السيد الغالي، رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وقال علي، في بيان، اليوم الاثنين، إن استعراض الرئيس السيسي للموقف التنفيذي لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الجاري تأسيسه والذي يهدف إلى تكريم شهداء الوطن ومصابيه وتقديم الرعاية لأسرهم وذويهم، حرص وتقدير كبيرين من الرئيس السيسي لما بذله هؤلاء الأبطال من تضحيات هائلة من أجل الحفاظ على الوطن وحماية الشعب المصري من مختلف التحديات الإرهابية والأمنية التي تواجه مصر.

وأشاد عضو مجلس النواب، باستعراض الرئيس السيسي لإجراءات عمل الصندوق بما في ذلك مقترح الهيكل التنظيمي للصندوق وأساليب عمله وتمويله والمقر الدائم للصندوق الجاري إقامته بالعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى تفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين والتنسيق الكامل بين جميع الجهات والهيئات المعنية بالدولة لضمان سير العمل في الصندوق على أكمل وجه وتحقيق هدفه السامي في تقديم الرعاية والتكريم اللازمين للشهداء والمصابين وأسرهم.

ووجه الدكتور عبدالرحيم علي، التحية للرئيس السيسي لحرصه الدائم على تكريم جميع أسر الشهداء في مختلف المناسبات وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية لهم وهو مايؤكد أن مصر لايمكن أن تنسى جميع شهدائها الأبطال من صقور وبواسل الجيش والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءًا لمصر وشعبها في أنبل وأشرف معركة تخوضها مصر نيابة عن العالم ضد الخونة من قوى الشر والظلام والإرهاب.