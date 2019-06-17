الطاقة الذرية الإيرانية: الظروف جيدة للتحرك المتسارع في الصناعة النووية

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ): صرح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي اليوم الإثنين بأن الظروف جيدة جدا للتحرك المتسارع في الصناعة النووية. وقال كمالوندي في مؤتمر صحفي اليوم، نقلته وكالة أنباء فارس:"إننا قادرون على إنتاج الكثير من المعدات بأنفسنا". وفي رد على سؤال عن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عمليات التفقد والتفتيش لمنشآتها قال: "إن إيران تنفذ البروتوكول الإضافي بصورة طوعية، ومادامت إيران ضمن معاهدة حظر الانتشار النووي ، فعليها أن تنفذ إجراءات الأمان النووي". وأضاف"إننا لا نشعر بالقلق إزاء التقرير القادم للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

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