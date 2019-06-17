إصابة 6 طلاب بحالات إغماء بعد امتحانات الثانوية العامة اليوم في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي :

أصيب 6 طلاب بحالات إغماء في عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة؛ اليوم الاثنين، عقب انتهاء الوقت لعدم قدرتهم على حل الامتحان كاملا في محافظة قنا.

كانت غرفة العمليات المركزية المشرفة على اختبارات الثانوية العامة في قنا تقلت إشارة بإصابة 6 طلاب بإغماء وضيق في التنفس لعدم قدرتهم على الإجابة بجنوب وشمال قنا؛ وتم نقلهم عبر مرفق الإسعاف لعدد من المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وتحررت المحاضر اللازمة بحالات الإغماء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.