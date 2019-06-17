حقيقة إعلان الحوثيين استهداف مصر والسودان

فند الحوثيون أنباءً نشرتها وكالة سبأ، اليوم الإثنين، حول إمكان استهداف مصر والسودان بالصواريخ، مؤكدة أن موقع الوكالة تعرض للاختراق من قراصنة، ونشرت فيه أخبارًا ملفقة.

وأوضحت الوكالة أن التصريحات التي نسبت لرئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، بهذا الشأن، ملفقة وعارية عن الصحة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الوكالة، رئيس التحرير، محمد المنصور، أنه "تمت استعادة موقع الوكالة عقب اختراقه من جهات معادية، ونشر خبر كاذب عن مقابلة مع رئيس المجلس السياسي".

ونشرت الوكالة، في وقت سابق، بعد اختراقها، خبرًا قالت إنه

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مقابلة أجرتها قناة المسيرة مع رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة، مهدي المشاط.

وهدد المشاط في المقابلة باستهداف المواقع النفطية وناقلات النفط في البحر الأحمر وبحر العرب، وكذلك دول التحالف العربي بالصواريخ، بما في ذلك مصر والسودان.

واعتبر المشاط بحسب ما نشرته "سبأ" أن "أي موقع نفطي، أو سفينة تحمل النفط في البحر الأحمر وبحر العرب، أهداف مشروعة لنا حتى يتوقف العدوان".

ونشر موقع الوكالة تصريحات نسبها للمشاط قال فيها: "مطارات

دول العدوان ستزورها صواريخنا وطائراتنا المسيرة بشكل مستمر حتى يتوقف العدوان".

وتعليقًا على تصريحات المسئولين السعوديين، نقلت الوكالة تصريحات نسبتها لرئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله"، قال فيها: تكرر السعودية دائمًا أنها تريد السلام في اليمن، فإذا كانت جادة في ذلك عليها فتح صفحة جديدة مع أنصار الله، فنحن نطالب دائمًا بحوار مباشر معها، ونتعهد بتطمينها تجاه جميع مخاوفها، وأن نبني معها سلامًا مشرفًا، وعليها ألا تستمع للمرتزقة الذين تحتضنهم والذين يخوفونها دائمًا من أنصار الله، فليست لدينا مطامع خارج حدود اليمن، وسنتفاهم مع السعودية ونتعايش معها، ونبني علاقات طيبة معها، ونقبل بتلبية مطالبها التي لا تتعارض مع سيادتنا إذا قبلت بنا وبسلطتنا".