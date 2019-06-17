شاهد.. صورة قديمة للرئيس السوري بشار الأسد تشعل السوشيال ميديا

تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة قديمة نشرتها صفحة الرئاسة السورية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للرئيس بشار الأسد، خلال مرحلة الدراسة بالثانوية العامة. بالثانوية العامة. وتظهر الصورة بطاقة اكتتاب في امتحانات الشهادة الثانوية ويرجع تاريخ إصدارها لعام 1982، وأرفقت الصفحة الصورة بالتمنيات بالنجاح والتوفيق للطلاب الذين يؤدون الامتحانات خلال الأيام المقبلة. وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أدى صلاة عيد الفطر في رحاب جامع الرئيس حافظ الأسد الراحل في دمشق.

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