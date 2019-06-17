اخبار العالم

جوتيريش: طهران نقلت أسلحة ومواد إيرانية الصنع إلى جهات أخرى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن استمرار القلق حول النشاطات الإيرانية النووية؛ وذلك في تقرير حول القرار المتعلق بالبرنامج الإيراني النووي.
وقال جوتيريش -في تقرير أوردته قناة

"العربية الحدث" الإخبارية اليوم الاثنين " إن أسلحة ومواد أخرى ذات صلة وجميعها إيرانية الصنع تم نقلها إلى جهات أخرى".
كانت إيران قد أعلنت في وقت سابق أنها ستعلن اليوم على موقع "أراك" للمياه الثقيلة خطوات لزيادة مخزونات اليورانيوم المخصب وإنتاج الماء الثقيل، واعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إيران تتحدى العالم - حسب القناة - .
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جوتيريش: طهران نقلت أسلحة ومواد إيرانية الصنع إلى جهات أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا