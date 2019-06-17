جوتيريش: طهران نقلت أسلحة ومواد إيرانية الصنع إلى جهات أخرى

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن استمرار القلق حول النشاطات الإيرانية النووية؛ وذلك في تقرير حول القرار المتعلق بالبرنامج الإيراني النووي.
وقال جوتيريش -في تقرير أوردته قناة
كانت إيران قد أعلنت في وقت سابق أنها ستعلن اليوم على موقع "أراك" للمياه الثقيلة خطوات لزيادة مخزونات اليورانيوم المخصب وإنتاج الماء الثقيل، واعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إيران تتحدى العالم - حسب القناة - .
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