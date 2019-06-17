روهي مادسن أول أجنبي ينتخب رئيسًا لبلدية مدينة كبيرة في ألمانيا

أصبح رجل الأعمال الدنماركي كلاوس روهي مادسن، أول أجنبي ينتخب رئيسا لبلدية مدينة كبيرة في ألمانيا، بعد فوزه في الانتخابات البلدية في مدينة روستوك.
وحصل مادسن، المستقل سياسيا، أمس الأحد على 57 بالمئة من الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات،وفاز بذلك على منافسه الألماني، شتيفن بوكهان، من "حزب اليسار" الذي حصد 43 بالمئة من الأصوات.
وكلاوس روهي مادسن (46 عاما) ولد في كوبنهاغن ويعيش في ألمانيا منذ عام 1992. واستقر
وترأس مادسن غرفة التجارة المحلية لست سنوات وخاض حملة وعد خلالها باتباع سياسة "براغماتية" وباتخاذ مواقف صارمة في قضايا البيئة.
وأعلن مادسن أنه سيعهد إلى زوجته إدارة 5 محلات لبيع المفروشات يملكها هو شخصيا.
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