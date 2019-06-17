لوكسمبورج: رئيس وزراء بريطانيا لا يمكنه إعادة التفاوض بشأن البريكست

قال وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن، اليوم الاثنين، إنه من الخطأ الاعتقاد بأن رئيس وزراء بريطانيا الجديد يمكنه إعادة التفاوض بشأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست) ، حيث تم الانتهاء من التفاوض بشأن جميعالعناصر الرئيسية للاتفاق.
وأضاف أسيلبورن - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية - "بصرف النظر عن اسم رئيس الوزراء الجديد، فإن الصفقة مطروحة على الطاولة، إما تقبلها أو تركها".
وتابع "ربما يمكن التفاوض بشأن بعض التفاصيل، لكن المسائل الرئيسية، بما في ذلك فاتورة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقضية "الباك ستوب" الخاصة بالحدود بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا وحقوق المواطنين، فقد تم تحديدها بالفعل".
وشدد قائلاً "إن أولئك الذين يقولون إن بإمكانهم إعادة التفاوض بشأن هذه الصفقة مخطئون".
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