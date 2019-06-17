موجة حر شديدة تودي بحياة 76 شخصاً في الهند

قال مسؤولون هنود إن ما لايقل عن 76 شخصاً لقوا حتفهم، في ظل موجة الحر التي اجتاحت ولاية بيهار بشرق الهند.

وأكد مسؤولون بغرفة التحكم بإدارة التعامل مع الكوارث بالولاية إن 33 شخصاً لقوا حتفهم في منطقة أورانجاباد و 31 في جايا و 12 في ناوادا يومي السبت والأحد الماضيين.

وقال مسؤول "معظم الضحايا من المزارعين والعاملين الذين يعملون في الخارج، موجة الحر كانت شديدة هذه المرة، حيث تجاوزت درجات الحرارة 46 درجة مئوية في بعض المناطق خلال الأيام القليلة الماضية".

وأضاف" هذه أول مرة يتم تسجيل هذا العدد من حالات الوفاة في الولاية بسبب موجة حر خلال يومين فقط".

وطالب مسؤولو قطاع الصحة بالولاية المواطنين بتجنب الخروج في فترة بعد الظهيرة وشرب الكثير من السوائل لتجنب الإصابة بضربات شمس، كما صدرت الأوامر للمدارس في المناطق المتضررة بإغلاق أبوابها حتى 19 يونيو الجاري بسبب موجة الحر

.

ويشار إلى أن الهند تشهد موجة حر منذ ثلاثة أسابيع، أسفرت عن ارتفاع درجات الحرارة في مناطق كبيرة وتراوحت ما بين 40 إلى 50 درجة مئوية.

وقد أودت موجة الحر بحياة 36 شخصاً في مناطق أخرى من البلاد خلال موسم الصيف حتى الآن، في حين قدرت وسائل الإعلام المحلية عدد القتلى بأكثر من 100 شخص.

وقالت إدارة الارصاد الهندية إنه من المرجح أن تستمر موجة الحر في المنطقة على مدار الخمسة أيام المقبلة.

اقرأ أيضاً.. الهند.. إجلاء مئات الآلاف مع قرب وصول إعصار قوي