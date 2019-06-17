كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روحاني: لم يعد أمام أوروبا متسع من الوقت لإنقاذ النووي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة فارس للأنباء نقلاً عن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أنه لم يعد أمام أوروبا متسع من الوقت لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع طهران، وذلك بعد انسحاب واشنطن.

ونقلت الوكالة عن روحاني قوله، خلال اجتماع مع سفير فرنسا الجديد بإيران الاثنين: "إنها لحظة حاسمة ولا يزال بوسع فرنسا العمل مع موقعين آخرين على الاتفاق ولعب دور تاريخي لإنقاذه في هذا الوقت القصير للغاية".

كما أضاف روحاني أن انهيار الاتفاق النووي لن يكون في مصلحة المنطقة والعالم.

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وكان متحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، قد أعلن، في وقت سابق الاثنين، أن طهران ستتجاوز الحدود المتفق عليها دولياً لمخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب خلال 10 أيام، لكنه أشار إلى أنه لا يزال هناك وقت أمام الدول الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي.

وقال كمالوندي للتلفزيون الرسمي: "رفعنا وتيرة التخصيب إلى أربعة أمثالها، بل زدنا على ذلك في الآونة الأخيرة حتى نتجاوز حد 300 كيلوغرام خلال 10 أيام. لا يزال هناك وقت إذا ما تحركت الدول الأوروبية".