كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خرق حوثي جديد لاتفاق الحديدة.. وإصابة مدنيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران شنت هجوما صوب منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوبي الحديدة على الساحل الغربي لليمن، ضمن سلسلة خروقاتها المستمرة لقرار وقف إطلاق النار.

وتمكنت قوات المقاومة المشتركة من صد الهجوم، موقعة بالميليشيات خسائر فادحة.

وحسب مصادر عسكرية، فإن مدفعية القوات المشتركة استهدفت تعزيزات للانقلابيين بشكل مباشر مما أدى إلى تضاعف خسائرهم في أعداد القتلى والجرحى، وأجبرت من نجا منهم على الفرار شرق عبر خط زبيد.

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وكانت المليشيات قد نفذت محاولات تسلل صوب منطقتي الجبلية والفازة انتهت بمصرع وجرح معظم المشاركين فيها وعلى رأسهم قائدهم الميداني ويدعى محمد علي الشريف.

وأكد مراسلنا اصابة 6 مدنيين بينهم طفلان في سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون على مركز مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة.