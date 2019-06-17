كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريمة مؤلمة بطلها مشعوذ تهز فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فارقت طفلة فلسطينية الحياة أثناء قيام مشعوذ بإخراج "جني" من جسدها، مستخدما القوة المفرطة ضدها.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي زريقات في تدوينة على "فيسبوك" إن المشعوذ قتل الطفلة إيمان التي لم يتجاوز عمرها 16 عاما، والتي لا تعرف معنى السحر والجن والشعوذة.

Advertisements

وأضاف أن: "أهلها كانوا يبحثون عن أي وسيلة لعلاجها، إلى أن أرشدهم أحد أصدقاء العائلة على مشعوذ"، مشيرا إلى أنه "تم إحضاره للمنزل وبدأ بضربها وتوجيه اللكمات لها بزعم أنها طريقة إخراج الجني".

وأوضح أن: "المشعوذ ادعى أنه أخرج 3 من الجن من جسدها، فيما رفض الرابع الخروج، ما دعاه لمزيد من الضرب والصراخ بزعم العلاج، حتى فارقت إيمان الحياة".

وأشار المتحدث إلى أن إيمان قضت ساعات طويله وهي تتعرض للاعتداء بالضرب وتقول لمن هم حولها "أنا أموت هل من منقذ هل من متعظ هل من مسعف أبعدوه عني ارحموني لا تجعلوه يقتلني وأنتم صامتون".