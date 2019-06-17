كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة العالمية" ترفض إعلان حالة الطواريء العالمية بسبب الإيبولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حكمت منظمة الصحة العالمية، بأنّ تفشّى فيروس الإيبولا فى جمهورية الكونغو الديموقراطية لا يستدعى حالة الطواريء العالمية.

وتعد هذه هى المرة الثالثة التى تصدر "الصحة العالمية" حكمها رغم انتقال الإيبولا إلى أوغندا المجاورة للكونغو وتسببها فى وفاة حالتين، فضلاً عن 1440 حالة وفاة فى الكونغو، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم.

وانتقد الخبراء الذين حذروا من عدم وجود إشارات لتباطيء انتشار الفيروس، القرار الذى اتخذته لجنة تضم 13 من الخبراء الطبيين المستقلين.