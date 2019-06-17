كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تحتج على النشاط الصيني بالقرب من الجزر المتنازع عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتجت اليابان على ما قيل إنه مسح بحري صيني غير مصرح به داخل مياهها الاقتصادية بالقرب من جزر بحر الصين الشرقي المتنازع عليها.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، إنها قدمت احتجاجًا إلى بكين بعد أن شوهدت سفينة أبحاث بحرية صينية وهي تسقط جسمًا يشبه الأسلاك في المياه قبالة الساحل الشمالي الغربي لجزر سينكاكو التي تسيطر عليها اليابان يوم الأحد.

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وأضافت الوزارة، اليوم الاثنين، أنها حثت الصين على وقف الاستطلاع على الفور.

وذكر خفر السواحل الياباني، اليوم أيضًا، أن أربع سفن دورية صينية انتهكت المياه الإقليمية اليابانية قبالة سينكاكو.

وأكدت وزارة الدفاع اليابانية، إن فرقاطة صينية شوهدت يوم الأحد بالقرب من مضيق مياكو، وكانت طائرة استطلاع صينية تحلق فوق بحر الصين الشرقي. هذا الأخير دفع اليابان إلى الاندفاع نحو طائرة مقاتلة.