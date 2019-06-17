كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفاتيكان يفتح نقاشا حول السماح للرجال المتزوجين بأن يكونوا قساوسة في الأمازون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الفاتيكان، رسميًا، النقاش حول السماح للرجال المتزوجين بأن يكونوا قساوسة في المناطق النائية من الأمازون، حيث الكهنة قليلون لدرجة أن الكاثوليك يمكنهم التغيب لأسابيع أو شهور دون حضور قداس.

كان الاقتراح في وثيقة عمل صدرت، اليوم الاثنين، لعقد اجتماع لأساقفة أمريكا الجنوبية في الأمازون في شهر أكتوبر.

وأكدت الوثيقة، التي أعدها الفاتيكان على أساس معلومات من المنطقة، أن العزوبية هي هدية للكنيسة. لكنها اقترحت دراسة المسؤولين "إمكانية الكهنوتية لكبار السن من الرجال، ويفضل أن يكونوا من السكان الأصليين ويحترمونها ويقبلونها من قبل مجتمعاتهم، حتى لو كانت لديهم أسر مستقرة، في المناطق النائية في المنطقة".

لقد ركز البابا فرانسيس، أول بابا في أمريكا اللاتينية في التاريخ، على الاهتمام بالمحنة الأسرية والبيئية لمجتمعات الأمازون.