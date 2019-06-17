كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوريس جونسون يحصل على الدعم من أحد منافسيه السابقين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعززت محاولة بوريس جونسون ليصبح رئيس وزراء بريطانيا المقبل بدعم جديد من أحد منافسيه السابقين.

أعلن وزير الصحة مات هانكوك، دعمه لـ"جونسون"، اليوم الاثنين، قائلاً، إن عمدة لندن السابق الذي يدعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو أفضل مرشح لتوحيد الحزب وقادر على تقديم أجندة، بالحيوية التي تنجز الأشياء.

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جاء تأييد "هانكوك"، بعد رفض "جونسون" المشاركة في مناظرة تلفزيونية إلى جانب منافسيه الخمسة يوم الأحد.

غادرت القناة الإذاعية الرابعة، محاضرة فارغة لـ"جونسون"، الذي يتصدر قائمة المرشحين بعد الجولة الأولى من التصويت في الأسبوع الماضي من قبل نواب حزب المحافظين في المسابقة ليحل محل تيريزا ماي.

واستقالت "ماي" كزعيمة للحزب في وقت سابق من هذا الشهر، بعد فشلها في الحصول على موافقة البرلمان على صفقة الخروج التي وضعها الاتحاد الأوروبي.