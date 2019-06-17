ماذا ستفعل "هواوي" في معركتها التكنولوجية الطاحنة؟

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يبدو أن الحرب الطاحنة لشركة "هواوي" لن تكون بالأمر السهل إذا ما وجدت حلًا للحظر الأمريكي المفروض على أنظمة التشغيل الخاصة بها.



إذ أنه من المعروف أنه لن يقبل أي شخص شراء اي هاتف ذكي من هواتف شركة "هواوي" بدون تطبيقات جوجل، أو تطبيقات الفيس بوك أو الإنستجرام، أو الواتس اب، مما يؤدي بها ذلك إلى سقوط وشيك في المستقبل القريب إذا لم تقم بحل المشكلة.



ويُذكر ان الشركة صرحت عن نظام جديد بديلًا عن الأندرويد "Hongmeng" وقد حصل على موافقات في مناطق عالمية، وقد لقى موافقة المستخدمين عليه، مما يبعث بعض الأمل للشركة.