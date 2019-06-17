كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: إنقاذ 31 وفقدان 9 بعد غرق قارب مهاجرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خفر السواحل في تركيا، إنه أنقذ 31 مهاجرًا بعد غرق قاربهم قبالة الساحل التركي، ويبحث عن تسعة أشخاص آخرين في عداد المفقودين.

وأضاق خفر السواحل، أن القارب سقط في بحر ايجه قبالة ساحل بودروم في وقت مبكر اليوم الاثنين، - المنطقة قريبة من جزيرة كوس اليونانية.

وأوضح خفر السواحل، أن زورقين من خفر السواحل وطائرة هليكوبتر وفريق من الغواصين شاركوا في عملية البحث والانقاذ.

ولم يتضح على الفور سبب غرق القارب.