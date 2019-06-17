كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يسعى للحصول على مزيد من المعلومات حول هجمات ناقلات النفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون عن مزيد من المعلومات حول من يمكن أن يكون وراء الهجمات على ناقلتين نفطيتين يسيران بالقرب من مضيق هرمز، ودعوا إلى أقصى درجات ضبط النفس.

في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، أصرت ألمانيا وغيرها على أنهم بحاجة إلى صورة أوضح قبل الخوض في صراع دبلوماسي قد يكون له آثار خطيرة في الشرق الأوسط. وقال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس انه يجب مقارنة معلومات المخابرات الأمريكية والبريطانية مع معلومات أخرى من الحلفاء، مضيفا "يجب أن نكون حذرين للغاية".

وقالت فيديريكا موغريني، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قبل اجتماع وزراء الخارجية الشهري في لوكسمبورج إن الوقت لم يكن مناسب للتحرك دون الحصول على معلومات مناسبة. واضافت "يجب تطبيق أقصى درجات ضبط النفس والحكمة."

