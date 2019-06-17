سلمى رشيد تكشف جنس مولودها بطريقة مميزة – فيديو

كشفت الفنانة سلمى رشيد، أمس الأحد، عن جنس مولودها، بطريقة مميزة، إذ شاركت الجمهور فيديو، أظهرت فيه كيف استقبلت خبر أنها ستصبح أما لمولود ذكر.

وظهرت سلمى رشيد في مقطع الفيديو، وفي يدها بالون، يخفي داخله أوراقا بلون يكشف جنس جنينها، وعندما فرقعته تطايرت منه أوراق زرقاء، ما كشف أن جنينها ذكر، علما أنها لو كانت وردية، فإن ذلك يدل على أن الجنين أنثى.

وتستعد سلمى رشيد لاستقبال مولودها الأول من زوجها، ورجل أعمالها، حسن، بعد مضي عامين من عقد قرانهما.

يذكر أن سلمى رشيد تعيش، حاليا، فترة نجاح عملها المشترك مع الفنان الجزائري موك صايب، الذي يحمل عنوان “ماغازيل”.