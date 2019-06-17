الرجاء يستعد للموسم المقبل بمواجهة فريق إسباني ومفاوضات جارية مع فريق إيطالي

توصل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، إلى اتفاق رسمي مع فريق ريال بيتيس الإسباني، واحد من أندية الدوري الإسباني “الليغا” من أجل تنظيم مباراة ودية تجمع بينهما، هذا الصيف، خلال إعدادهما لمنافسات الموسم المقبل.

وحسب تقارير إسبانية، فإن الناديان توصلا لاتفاق رسمي، بتنظيم مباراة ودية، في الخامس من شهر غشت المقبل، وذلك على أرضية ملعب “ابن بطوطة” في طنجة.

ويفاوض فريق الرجاء البيضاوي، مجموعة من الأندية الأروبية الأخرى، من أجل مواجهتها، هذا الصيف، في إطار تحضيراته للمنافسات المحلية والقارية التي سيخوضها العام المقبل، بين بينها نادي جنوى الإيطالي.

وسينافي الرجاء، الموسم المقبل، على العديد من الواجهات، سواء المحلية منها، ويتعلق الأمر بالبطولة الاحترافية، وكأس العرش، أو القارية والإقليمية، ويتعلق الأمر بعصبة الأبطال الإفريقية وكأس العرب.