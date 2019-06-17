بعد هدوء الامتحانات .. الأساتذة يعودون للاحتجاج خلال العطلة الصيفية

بعد أيام من الهدوء في قطاع التعليم، وعودة مختلف فئات شغيلته للعمل والاكتفاء بالاحتجاج بالشارات السوداء خلال أيام الامتجانات الإشهادية، يستعد الأساتذة للعودة إلى الاحتجاج في شوارع العاصمة الرباط خلال العطلة الصيفية.

وقالت تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات العليا، إن المنتسبين إليها يستعدون لخوض احتجاجات خلال العطلة الصيفية في العاصمة الرباط، من خلال اعتصام وطني طيلة العطلة الصيفية، ينتظر أن يبدأ بأول اعتصام خلال يومي 1 و2 من شهر يوليوز المقبل.

الأساتذة حاملي الشهادات العليا، والذين يتجهون نجو التصعيد في الأشهر المقبلة، يطالبون وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بفتح حوار مباشر معهم، من أجل تنفيذ مطلبهم الأساسي، وهو الترقية بالشهادة، وفتح مناصب التعليم العالي أمام الأساتذة حاملي الدكتوراه.

يشار إلى أن هذه التنسيقية من الأساتذة، كانت قد خاضت الاحتجاجات إلى جانب تنسيقية الأساتطة “المتعاقدين” وتنسيقية أساتذة “الزنزانة 9” خلال الأشهر الماضية، حيث انتظمت الهيئات في تنسيق ثلاثي، سطر برامج احتجاجية مشتركة في العاصمة الرباط، منها سلسلة إضرابات واحتجاجات واعتصامات.